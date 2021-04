Vaccini, De Luca tuona contro il Governo: “Campania ultima per forniture: una vergogna” (VIDEO) (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo De Luca attacca il Governo su tutti i fronti: “Non è in grado di dare una linea chiara al Paese” . E annuncia: “Campania torna zona arancione. Entro domani concludiamo vaccinazione degli over 80”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attacca di nuovo il Governo nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Leggi su 2anews (Di venerdì 16 aprile 2021) Vincenzo Deattacca ilsu tutti i fronti: “Non è in grado di dare una linea chiara al Paese” . E annuncia: “torna zona arancione. Entro domani concludiamo vaccinazione degli over 80”. Il governatore della, Vincenzo De, attacca di nuovo ilnel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.

Advertising

Internazionale : La diplomazia dei vaccini. Le grandi potenze usano i vaccini per fini politici più che sanitari. Un errore che risc… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Siamo ultimi per fornitura vaccini, è vergognoso' - La7tv : #tagada Antonio Padellaro contro i presidenti di regione: '#Fontana pensi a risolvere i suoi, problemi. De Luca non… - positanonews : #Copertina #Covid De Luca in diretta: “Mercato nero dei vaccini in Italia. Campania ultima per dosi ricevute” - infoitinterno : Vaccini: Campania ultima per distribuzione dosi, De Luca furioso -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Luca Vaccini, De Luca: entro domani over 80 coperti al 100%. Sì a criterio fasce età ma no a impostazione burocratica Sulle vaccinazioni De Luca ha chiesto che si proceda 'con la linea del rigore e del buon senso e ... La polemica sulle consegne 'La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25 per cento ...

Before Pintus, anteprima del comedy show all'italiana ... il figlio del proprietario del Fujohn, un filippino che si spaccia per cinese, e Luca (Luca ... il dirimpettaio complottista che conosce la verità su tutto: dalle onde elettromagnetiche ai vaccini, ...

Zaia: Settimana prossima calendario vaccinazioni per età. 5% over 80 non vuole vaccinarsi VIDEO Il governatore del Veneto ha continuato: "Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana forniremo il calendario di vaccinazione per età. Stiamo programmando le riaperture ma n ...

Coronavirus, De Luca “Confusione, manca linea chiara dal governo” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Sulle vaccinazioni Deha chiesto che si proceda 'con la linea del rigore e del buon senso e ... La polemica sulle consegne 'La Regione Campania ha ricevuto un numero dipari al 25 per cento ...... il figlio del proprietario del Fujohn, un filippino che si spaccia per cinese, e... il dirimpettaio complottista che conosce la verità su tutto: dalle onde elettromagnetiche ai, ...Il governatore del Veneto ha continuato: "Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana forniremo il calendario di vaccinazione per età. Stiamo programmando le riaperture ma n ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.