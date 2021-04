Covid: Sky al lavoro per la somministrazione del vaccino in tutte le sue sedi (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Sky, per supportare la campagna vaccinale nazionale, è al lavoro per avviare le somministrazioni presso le proprie sedi di Milano, Roma e Cagliari non appena saranno completati gli adempimenti necessari, definiti i criteri di partecipazione per le aziende e resi disponibili i vaccini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Sky, per supportare la campagna vaccinale nazionale, è alper avviare le somministrazioni presso le propriedi Milano, Roma e Cagliari non appena saranno completati gli adempimenti necessari, definiti i criteri di partecipazione per le aziende e resi disponibili i vaccini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sky Germania, Angela Merkel si è vaccinata con AstraZeneca approfondimento Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 aprile. LIVE "Sono felice di aver ricevuto oggi la prima vaccinazione con AstraZeneca - ha detto Merkel - Vorrei ringraziare ...

Covid, le possibili riaperture: cosa potrebbe cambiare dal 26 aprile Al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi, fonti del governo hanno anticipato alcuni allentamenti alle misure restrittive anti Covid. A fine mese dovrebbero tornare le zone gialle "rafforzate", nelle aree a basso contagio potrebbero riaprire tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo, ma solo all'aperto

Covid Roma, i casi nella Capitale sono a quota 600. DIRETTA La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata sono intervenuti all'interno di un mini-appartamento in un plesso universitario di via Passolombardo dove era stata segnalata la presenza ...

G20, la “diplomazia delle città”. Una carta da giocare per l'Italia Roma e Milano ospiteranno nelle prossime settimane il gruppo di engagement chiamato Urban-20 (U20), riunendo i sindaci delle più importanti città del pianeta per interagire con i dibattiti tra i leade ...

