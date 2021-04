Tratta di esseri umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina | ricercato arrestato a Roma

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un 25enne pakistano è statoalla stazione Termini dalla pattuglia della Polizia di Stato. Difatti, ilaveva un mandato di arresto europeo per i reati contro ladi. Leggi anche: Quando riaprono le Regioni e fino a quando sarà vietato spostarsi in Italia: tutte le ipotesi per maggio 2021 Il controllo e l’arresto Nel corso dei servizi di controllo presso i varchi di accesso ai binari della stazione ferroviaria, gli operatori hanno notato l’uomo che temporeggiava nell’avvicinarsi al varco, nel tentativo di eludere il controllo. Sottoposto ad accertamenti, il giovane è risultato destinatario di un provvedimento di cattura emesso dalle Autorità Slovene. ...

