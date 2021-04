Fedez risponde a Gasparri sulla possibilità di scendere in politica: “Potrebbe farlo il mio cane” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Non ti ruberemo il posto”, questo il succo delle stories nelle quali Fedez risponde a Gasparri dopo l’ipotesi del senatore di Forza Italia di un’entrata in politica del rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni. Gasparri sui Ferragnez Maurizio Gasparri era ospite ieri sera, 14 aprile, nella puntata di Zona Bianca in onda su Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Il senatore, alla luce delle diverse prese di posizione dei Ferragnez su vari temi sociali nelle ultime settimane, ha ipotizzato un’entrata in politica della coppia pur non sbilanciandosi. “Non bisogna confondere i follower con la capacità di governare il Paese”, ha detto Gasparri per argomentare. Certo è che l’influenza sul grande seguito che i Ferragnez registrano ogni giorno i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) “Non ti ruberemo il posto”, questo il succo delle stories nelle qualidopo l’ipotesi del senatore di Forza Italia di un’entrata indel rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni.sui Ferragnez Maurizioera ospite ieri sera, 14 aprile, nella puntata di Zona Bianca in onda su Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Il senatore, alla luce delle diverse prese di posizione dei Ferragnez su vari temi sociali nelle ultime settimane, ha ipotizzato un’entrata indella coppia pur non sbilanciandosi. “Non bisogna confondere i follower con la capacità di governare il Paese”, ha dettoper argomentare. Certo è che l’influenza sul grande seguito che i Ferragnez registrano ogni giorno i ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedez risponde Feltri: "Fedez bravo e simpatico"/ "In politica? Spero di no, fa bene ciò che fa" ...Carrisi attaccata "Non ci interessano le tue mutande"/ Interviene la Lecciso! FELTRI SU FEDEZ, ... "Guarda " risponde Feltri - io penso che questo ristorante, che io conosco benissimo e che è chiuso ...

Alessandro Zan: "la mia legge contro i crimini d'odio" Che cosa risponde invece all'accusa di faziosità? "Esistono categorie più vulnerabili di altre, che ... "Sì, devo ringraziare Fedez e Chiara Ferragni, Elodie, Mahmood, Michele Bravi, Tiziano Ferro e ...

