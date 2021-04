Dopo Insigne, Rizzoli ha “dato ragione” anche a Ibrahimovic (Di giovedì 15 aprile 2021) Il designatore Nicola Rizzoli non ha gradito l’espulsione di Ibrahimovic comminata da Maresca in Parma-Milan. Non ci sono dichiarazioni pubbliche ma i fatti contano più delle parole. In questo weekend Ibra non scenderà in campo mentre Maresca farà solo il quarto uomo in Sassuolo-Fiorentina. La differenza è che Ibrahimovic ha subito la sanzione minima per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il designatore Nicolanon ha gradito l’espulsione dicomminata da Maresca in Parma-Milan. Non ci sono dichiarazioni pubbliche ma i fatti contano più delle parole. In questo weekend Ibra non scenderà in campo mentre Maresca farà solo il quarto uomo in Sassuolo-Fiorentina. La differenza è cheha subito la sanzione minima per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

