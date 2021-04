Covid, il “famoso” tasso di positività: cosa è veramente e come viene calcolato (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – Da ormai un anno e più, ogni pomeriggio veniamo informati del tasso di positività. Del numero di persone, in termini percentuali, che risultano cioé positive al Covid-19. Ogni pomeriggio ci dicono: ci sono tot contagiati ogni cento persone. E da questo dato si parte per calcolare il numero di morti. Così, se il tasso di positività è 6 su 100 e si ha un morto, si ha che il tasso di mortalità è l’1%. Naturalmente, il calcolo è qui effettuato solo su una giornata, mentre andrebbe effettuato su più giornate.come si calcola il tasso di positivitàIl problema di questo sistema di informazione è che non riflette in modo veritiero la situazione epidemiologica. Per rendersene conto bisogna tenere a mente due cose. Anzitutto i dati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Roma, 11 apr – Da ormai un anno e più, ogni pomeriggio veniamo informati deldi. Del numero di persone, in termini percentuali, che risultano cioé positive al-19. Ogni pomeriggio ci dicono: ci sono tot contagiati ogni cento persone. E da questo dato si parte per calcolare il numero di morti. Così, se ildiè 6 su 100 e si ha un morto, si ha che ildi mortalità è l’1%. Naturalmente, il calcolo è qui effettuato solo su una giornata, mentre andrebbe effettuato su più giornate.si calcola ildiIl problema di questo sistema di informazione è che non riflette in modo veritiero la situazione epidemiologica. Per rendersene conto bisogna tenere a mente due cose. Anzitutto i dati ...

