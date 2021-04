Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 10 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - MediasetTgcom24 : Vaccini, Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra #covid - nerimatteo : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… - razorblack66 : RT @Libero_official: La bizzarra proposta del #Cts, che suggerisce di proibire il pagamento in contanti nei ristoranti, quando questi riapr… -