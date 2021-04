Mafia | arresti Messina | inquirenti ' clan esercitava controllo capillare del territorio'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Ilmafioso diundel", "tanto che qualsiasi iniziativa assunta nel rione era assoggettata al preventivo “placet” di Giovanni Lo Duca che si proponeva quale soggetto in grado di sostituirsi allo Stato nella gestione delle “vertenze” sul". E' quanto emerge dall'operazione antidiche ha prtato all'emissione di 33 misure cautelari. In una circostanza, per esempio, è emerso come una donna del quartiere si fosse rivolta a Lo Dico "per ottenere la liberazione del proprio figlio minorenne che era stato trattenuto contro la sua volontà da un pregiudicato del posto che lo voleva punire per delle offese pubblicate dal ragazzo su ...

Associazione mafiosa, estorsioni, sequestro di persona, voto di scambio, lesioni, detenzione di armi, droga. Sono i reati contestati. Per 21 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 10 gli arresti domiciliari, per 2 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento cautelare del gip del Tribunale di Messina ha disposto la custodia cautelare in carcere per 21 persone, gli arresti domiciliari per 10 persone e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 2 persone.