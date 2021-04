Il caso dei medici che tornano in servizio per il Covid: molti rischiano lo stop alla pensione per un pasticcio normativo. “Così possibili rinunce tra i vaccinatori” (Di domenica 4 aprile 2021) Un pasticcio normativo rischia di complicare le cose per medici e infermieri in pensione scesi in campo dall’inizio della pandemia (nonostante i rischi legati all’età) per aiutare i colleghi più giovani ad affrontare l’onda del coronavirus. L’allarme, partito da una segnalazione su La Nuova Ferrara, riguarda un emendamento della Lega al decreto Covid del 14 gennaio, convertito in legge a metà marzo. Prevede che “le aziende sanitarie e socio-sanitarie” possano attribuire incarichi con scadenza “non oltre il 31 dicembre 2022” al personale sanitario che ha conseguito la pensione di vecchiaia. Ma a una condizione: a chi viene riassunto “non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”. In sostanza gli viene congelato l’assegno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Unrischia di complicare le cose pere infermieri inscesi in campo dall’inizio della pandemia (nonostante i rischi legati all’età) per aiutare i colleghi più giovani ad affrontare l’onda del coronavirus. L’rme, partito da una segnalazione su La Nuova Ferrara, riguarda un emendamento della Lega al decretodel 14 gennaio, convertito in legge a metà marzo. Prevede che “le aziende sanitarie e socio-sanitarie” possano attribuire incarichi con scadenza “non oltre il 31 dicembre 2022” al personale sanitario che ha conseguito ladi vecchiaia. Ma a una condizione: a chi viene riassunto “non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito”. In sostanza gli viene congelato l’assegno. ...

