Conferenza stampa Ricci: «Italiano fondamentale per me, lo ringrazierò per sempre» (Di martedì 23 marzo 2021) Matteo Ricci ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana Insieme a Rafael Toloi, Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, è stata la sorpresa delle convocazioni di Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia nelle qualificazioni a Qatar 2022. Il calciatore spezino ha parlato in Conferenza stampa. Italiano – «Italiano è stato fondamentale per me. Grazie al suo gioco mi ha permesso di mettermi in mostra per essere qui. Lo ringrazierò per sempre per i suoi insegnamenti. Qui ci sono i migliori calciatori d’Italia, da loro cerco di imparare tanto». SCHERZO – «Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi. Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone… sono cose che fanno gruppo». CHIAMATA – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Matteoha parlato dal ritiro della Nazionale italiana Insieme a Rafael Toloi, Matteo, centrocampista dello Spezia, è stata la sorpresa delle convocazioni di Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia nelle qualificazioni a Qatar 2022. Il calciatore spezino ha parlato in– «è statoper me. Grazie al suo gioco mi ha permesso di mettermi in mostra per essere qui. Loperper i suoi insegnamenti. Qui ci sono i migliori calciatori d’Italia, da loro cerco di imparare tanto». SCHERZO – «Conoscevo già Florenzi, Pellegrini e De Rossi. Mi hanno già teso una trappola, perché ieri sera a cena mi hanno fatto cantare una canzone… sono cose che fanno gruppo». CHIAMATA – ...

Advertising

SIAE_Official : SIAE oggi insieme ad @Algorand abbraccia il futuro esplorando le opportunità offerte dalla tecnologia #blockchain p… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Ottimista sul rinnovo. Il progetto #Milan mi piace e voglio continuare'. Poi si commuove in confer… - la_Biennale : 'Io ho sempre scelto film difficili. Se non sono difficili, non mi stimolano.' Nasceva esattamente 100 anni fa… - insidegame : RT @Open_gol: «Abbiamo un nuovo virus, è molto più letale», ha detto Merkel in conferenza stampa - migueltovarweb : RT @HolySeePress: Comunicato stampa del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale - Avviso di Conferenza Stampa in diretta s… -