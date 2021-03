Il mercato immobiliare ha retto più del previsto | ma è diventato per ricchi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 marzo 2021) Con l’arrivo della pandemia le case hanno moltiplicato le loro funzioni. Sono diventate ufficio e luogo di lavoro, aula di scuola per la didattica a distanza, poi all’occorrenza anche ristorante e bar. Le stanze in cui abitiamo sono quelle in cui abbiamo trascorso gran parte delle giornate del 2020 e in questo primo scorcio di 2021. Si è parlato molto di come sarebbero cambiate le abitazioni con la pandemia: la ricerca di spazi più luminosi, magari un po’ di verde, qualche metro quadro in più, una stanza più grande se possibile. All’inizio le previsioni stimavano una picco, visti i due mesi sostanzialmente fermi di marzo e aprile 2020. Ma i numeri riflettono una realtà che non è stata stravolta dal virus, non più di tanto: c’è stata una riduzione in valore assoluto delle compravendite totali dalle circa 600mila transazioni del 2019 ...