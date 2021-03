Nuova partnership per Esports247.it : diventiamo la voce di VPL Italia (Di domenica 7 marzo 2021) Questo 7 marzo è una data molto importante per Esports247.it A 356 giorni dal lancio del progetto, possiamo ufficializzare la partnership di cui andiamo più orgogliosi e che, siamo certi, porterà la nostra realtà allo step seguente. Dal semplice rilanciare notizie dall’estero e narrare notizie dei singoli team Esports247.it (cose che comunque continueremo a fare 24/7) Esports247.it diventa voce ufficiale di una importante realtà esportiva. Abbiamo infatti il piacere di annunciare che Esports247.it diventa la voce ufficiale di VPL Italia. Una collaborazione che offrirà tanto ai nostri lettori e ai fan dell’universo VPL: c’è tanta roba in arrivo, ma preferiamo non anticipare nulla, attendendo di ufficializzare volta per volta. Intanto, da settimana ... Leggi su esports247 (Di domenica 7 marzo 2021) Questo 7 marzo è una data molto importante per.it A 356 giorni dal lancio del progetto, possiamo ufficializzare ladi cui andiamo più orgogliosi e che, siamo certi, porterà la nostra realtà allo step seguente. Dal semplice rilanciare notizie dall’estero e narrare notizie dei singoli team.it (cose che comunque continueremo a fare 24/7).it diventaufficiale di una importante realtà esportiva. Abbiamo infatti il piacere di annunciare che.it diventa laufficiale di VPL. Una collaborazione che offrirà tanto ai nostri lettori e ai fan dell’universo VPL: c’è tanta roba in arrivo, ma preferiamo non anticipare nulla, attendendo di ufficializzare volta per volta. Intanto, da settimana ...

