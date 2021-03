Caterina Collovati contro Maria Monsè per il post piccante con la figlia 14enne: “Qualcuno fermi questa barbarie” (FOTO) (Di domenica 7 marzo 2021) Maria Monsè posa in versione sexy con la figlia 14enne Oltre a Selvaggia Lucarelli che tra l’altro si è scagliata contro Barbara D’Urso per aver mostrato certe immagini a Pomeriggi Cinque, anche Caterina Collovati è andata contro Maria Monsè. Il motivo? Tutto per il suo post su Instagram con la figlia 14enne. Nel dettaglio, si è sollevato un polverone di polemiche per la FOTO condivisa dall’ex ragazza di Non è la Rai in cui, con la primogenita, indossa un costume osé. Tra le tantissime critiche che sono apparse sotto lo scatto in questione, anche quella della giornalista ed opinionista di Live Non è la D’Urso. “Qualcuno ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 7 marzo 2021)posa in versione sexy con laOltre a Selvaggia Lucarelli che tra l’altro si è scagliataBarbara D’Urso per aver mostrato certe immagini a Pomeriggi Cinque, ancheè andata. Il motivo? Tutto per il suosu Instagram con la. Nel dettaglio, si è sollevato un polverone di polemiche per lacondivisa dall’ex ragazza di Non è la Rai in cui, con la primogenita, indossa un costume osé. Tra le tantissime critiche che sono apparse sotto lo scatto in questione, anche quella della giornalista ed opinionista di Live Non è la D’Urso. “...

