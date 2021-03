Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2021: a Planica si recupera una gara prevista a Vikersund (Di giovedì 4 marzo 2021) Una delle gare non disputate a Vikersund e valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2021 verrà recuperata a Planica: la tappa prevista in Slovenia conta ora tre gare individuali ed una a squadre, tutte dal trampolino HS 240, ed andrà in scena dal 25 al 28 marzo 2021. La gara di recupero è quella prevista per il 25 marzo, ma l’orario è ancora da definire. Restano confermati, al momento, gli orari delle altre gare già previste a Planica. Di seguito il nuovo programma della tappa della Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile 2021 appena rilasciato dalla FIS. NUOVO PROGRAMMA Coppa ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Una delle gare non disputate ae valida per ladeldicon gli sci maschileverràta a: la tappain Slovenia conta ora tre gare individuali ed una a squadre, tutte dal trampolino HS 240, ed andrà in scena dal 25 al 28 marzo. Ladi recupero è quellaper il 25 marzo, ma l’orario è ancora da definire. Restano confermati, al momento, gli orari delle altre gare già previste a. Di seguito il nuovo programma della tappa delladeldicon gli sci maschileappena rilasciato dalla FIS. NUOVO PROGRAMMA...

borghi_claudio : @AxiaFel @Ambrakey1 @Angela300564201 @Teresat73540673 E questa dove l'ha letta? Nei baci perugina? Guardi che il bl… - bendellavedova : Sempre stati molto critici con #Arcuri. Suo avvicendamento necessario. Problema prossime settimane non sarà approvv… - borghi_claudio : @SantaMariaGiuli @nientediniente1 Pensavo in effetti di fare un salto in Sardegna per congratularmi con Christian S… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @AxiaFel @Ambrakey1 @Angela300564201 @Teresat73540673 E questa dove l'ha letta? Nei baci perugina? Guardi che il blocco… - Mara_M25 : Il vero significato del coraggio è avere paura – e poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare com… -