Sanremo 2021, Amadeus rivela: “Ibrahimovic mai così stanco, neanche in campo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella consueta conferenza stampa della mattina che precede una puntata del Festival di Sanremo, il conduttore Amadeus ha voluto parlare dell’esordio di Zlatan Ibrahimovic in qualità di ospite fisso della rassegna canora e lo ha fatto con estrema soddisfazione per la professionalità mostrata dall’attaccante del Milan, che stasera non sarà presente: “È un ragazzo molto intelligente e l’italiano lo capisce bene, però Fiorello parla in fretta… lui in primis ha chiesto di avere un ingresso “discreto” nel mondo dello spettacolo. Siamo soddisfatti e contenti di quanto ha fatto ieri, ha un sorriso contagioso. Stasera si collegherà da Milano e domani tornerà qui. Ieri, alla fine della serata mi ha confidato di essere stanco, una cosa che in campo non gli capita mai”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella consueta conferenza stampa della mattina che precede una puntata del Festival di, il conduttoreha voluto parlare dell’esordio di Zlatanin qualità di ospite fisso della rassegna canora e lo ha fatto con estrema soddisfazione per la professionalità mostrata dall’attaccante del Milan, che stasera non sarà presente: “È un ragazzo molto intelligente e l’italiano lo capisce bene, però Fiorello parla in fretta… lui in primis ha chiesto di avere un ingresso “discreto” nel mondo dello spettacolo. Siamo soddisfatti e contenti di quanto ha fatto ieri, ha un sorriso contagioso. Stasera si collegherà da Milano e domani tornerà qui. Ieri, alla fine della serata mi ha confidato di essere, una cosa che innon gli capita mai”. SportFace.

