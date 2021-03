Luna Rossa-New Zealand | Finale Louis Vuitton Cup 2013 | serie a senso unico | italiani inferiori con i catamarani

(Di mercoledì 3 marzo 2021) In attesa di capire quando si disputeranno le prime regate, continua il percorso di avvicinamento diPrada Pirelli ed Emirates Team Newverso il Match dell’America’s Cup 2021. Il lockdown di livello 3 (il più duro) attualmente in vigore nella regione di Auckland ha portato gli organizzatori alla decisione di rimandare l’inizio della sfida, che comincerà sicuramente non prima di mercoledì 10 marzo nel golfo di Hauraki. Ricordiamo che la vecchia brocca verrà assegnata alla squadra capace di raggiungere quota 7 punti in unaal meglio delle 13 regate. Si tratta del quarto scontro a eliminazione diretta nella storia della Coppa America trae New, con i kiwi che sono al momento imbattuti dopo essersi nettamente imposti nei tre ...

Il fenomeno Luna Rossa è riesploso puntuale come già accaduto in passato per equipaggi italiani in America's Cup; e tra poche notti sarà pronto a tenere svegli tantissimi italiani per le regate decisive che...