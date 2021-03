Bioparco di Roma | elefante ‘depresso’ e leoncina morta | Earth indaga per conoscere la verità

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa mattina, Valentina Coppola, presidente di, insieme a Maurizio Lombardi, segretario del partito animalista italiano e a Daniele Diaco, presidente della commissione ambiente diCapitale, si è recata aldiper verificare in prima persona le condizioni dell’ssa Sofia, che è stata oggetto di una interrogazione dopo la pubblicazione di video in cui era ferma con la testa appoggiata alle stalle della struttura in apparente stato di depressione. L’ssa Sofia Dal sopralluogo, che è stato accompagnato dal presidente del, Francesco Petretti , è emerso che Sofia è un’ssa della veneranda età di 55 anni che ha vissuto quasi tutta la sua vita all’interno delinsieme alla ...

womantimeswebtv : E' allarme BioParco La pandemia si fa sentire e gli animali mostrano segnali di stress... Il nostro servizio su… - capitanotennis : Francesco Petretti Presidente Fondazione Bioparco di Roma - wolfgart : RT @francescaferraz: Il caso del BioParco di Roma, patrimonio da rispettare e rilanciare ?????????????????????????? - francescaferraz : Il caso del BioParco di Roma, patrimonio da rispettare e rilanciare ?????????????????????????? - Sara29827183 : RT @Luca_15_5: Liberate Sofia e Lakshima gli elefanti del Bioparco: Alla Sindaca Virginia Raggi, Al Comune di Roma, Al Bioparco di Roma -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bioparco Roma

Il Messaggero

... Nicola Costa, Chiara Grasso e Edoarda Sanci, affronta con la fiducia della Sindaca Raggi e diCapitale la sfida di migliorare un luogo speciale pere non solo. "Il" sottolinea ...- "Abbiamo tante cose da fare, con al primo posto l'impegno per migliorare le condizioni di vita e il benessere dei 1200 ospiti del. Sono esemplari che da generazioni vivono con gli ...Dall’Ostiense, alla Casilina passando per villa Borghese. La notizia per i romani è sconcertante, perché a breve saranno sempre meno le strade non tariffate a Roma nonostante ...Roma -"Abbiamo tante cose da fare, con al primo posto l'impegno per migliorare le condizioni di vita e il benessere dei 1200 ospiti del Bioparco. Sono ...