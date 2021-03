Russia: gli auguri di Biden a Gorbaciov, 'sue decisioni sono ancora fonte ispirazione' (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) su Notizie.it.

matteosalvinimi : Recuperiamo i ritardi e gli errori degli ultimi mesi accettando la collaborazione di #SanMarino per ottenere dosi d… - Antonio_Tajani : #COVID19 Fare in fretta per vaccinare gli italiani. Il governo nomini subito un nuovo responsabile, al posto di… - martaottaviani : Oggi Michail #gorbachev compie 90 anni. Verrà il giorno in cui tutti, anche nel suo Paese, lo ringrazieranno per a… - robi_d83 : RT @parallelecinico: Si chiama 'regball', è una variante del basket che giocano in Russia. Non sappiamo altro. Ci sembra un basket con poch… - debbbrrrr : RT @parallelecinico: Si chiama 'regball', è una variante del basket che giocano in Russia. Non sappiamo altro. Ci sembra un basket con poch… -