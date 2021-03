Il Volo: lutto per Ignazio Boschetto alla vigilia di Sanremo, è morto il padre Vito (Di martedì 2 marzo 2021) "Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. E’ morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo ". Così, sulla pagina Facebook ufficiale di Ignazio Boschetto è stata annunciata la scomparsa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021) "Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti. E’, papà dide Il". Così, sulla pagina Facebook ufficiale diè stata annunciata la scomparsa...

