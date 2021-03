Contro le varianti di coronavirus stanno partendo nuove sperimentazioni coi vaccini (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Getty Images)Le varianti di Sars-Cov-2 si diffondono e non ci sono certezze sull’efficacia degli attuali vaccini, soprattutto se il coronavirus continuerà a mutare. Che fare? Se da una parte gli esperti sono concordi nel dire che il modo mettere un freno all’emergere di nuove varianti sia arginare la diffusione del virus (con le mascherine, il distanziamento sociale e le vaccinazioni), dall’altra le aziende produttrici di vaccini anti-Covid stanno comunque sviluppando strategie per adattare i propri prodotti. Ecco le novità in vista. Il nuovo vaccino variante di Moderna Il 24 febbraio Moderna ha annunciato di stare interloquendo con la Fda statunitense per far partire uno studio clinico per verificare l’efficacia di una versione modificata del proprio vaccino a ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Getty Images)Ledi Sars-Cov-2 si diffondono e non ci sono certezze sull’efficacia degli attuali, soprattutto se ilcontinuerà a mutare. Che fare? Se da una parte gli esperti sono concordi nel dire che il modo mettere un freno all’emergere disia arginare la diffusione del virus (con le mascherine, il distanziamento sociale e le vaccinazioni), dall’altra le aziende produttrici dianti-Covidcomunque sviluppando strategie per adattare i propri prodotti. Ecco le novità in vista. Il nuovo vaccino variante di Moderna Il 24 febbraio Moderna ha annunciato di stare interloquendo con la Fda statunitense per far partire uno studio clinico per verificare l’efficacia di una versione modificata del proprio vaccino a ...

