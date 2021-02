(Di domenica 28 febbraio 2021)laaspettando lantus. Gli anticipi della 14a giornata della Serie si chiudono con i successi di, Sassuolo, Florentia e Inter Grazie a 6-1 in trasferta contro il Bari, illain attesa della partita didellantus contro il San Marino Academy. Protagonista anche L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie Aterza giornata, poi la lunga sosta Lantus conquista San Siro nel big matchTorna la A, in Serie B rinviate ...

FIGCfemminile : ?????? | Semifinali d’andata: Roma-Juventus e Inter-Milan saranno trasmesse su @TIM_vision e @SkySport! ????… - webmagazine24 : Milan Femminile aggancia la vetta, oggi tocca alla Juve - RomaRadio : Inizia #LaDomenicaDelRomanista ?? ?? Rassegna stampa ? 10.00 Sampdoria-Roma Primavera ? 12.30 Roma-Empoli Femminile… - sportli26181512 : Hasegawa, esordio da titolare indimenticabile: doppietta contro la Pink Bari: Yui Hasegawa, nuova calciatrice giapp… - FuoriRosaTV : Settimana prossima Juve Milan Femminile... Vediamo di incazzarci anche lì -

Rete che il Sassuolo difende fino alla fine non senza soffrire – c'è un palo del Napoli al minuto 81 – portando il suo vantaggio sulla Fiorentina quarta in classifica a otto punti.Serie A femminile, le rossonere piegano il Pink Bari e agganciano momentaneamente la Juve in testa. Le nerazzurre battono Verona 1-0 ...