(Di domenica 28 febbraio 2021). L’ultimo weekend in giallo con diversiin Lombardia.– Ultimo weekend in giallo con diverse persone in strada a. Nonostante gli appelliprudenza e al rispetto delle regole del sindaco Sala, nel pomeriggio di sabato 27 febbraio centinaia di ragazzi si sono riunitiscatenandosi con. La situazione, come raccontato dal Corriere della Sera, è degenerata intorno alle 22 (orario del coprifuoco n.d.r.) con una maxi-rissa scoppiata tra i ragazzi presenti. Qualche minuto dopo è intervenuta la polizia per disperdere la folla. Adiversi gli ...

Open_gol : Aperitivo con assembramento nel penultimo giorno di zona gialla a Milano. I carabinieri hanno bloccato l'accesso ai… - news_mondo_h24 : Coronavirus, assembramenti a Roma e Napoli. A Milano musica e balli alla Darsena – VIDEO - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Aperitivo con assembramento nel penultimo giorno di zona gialla a Milano. I carabinieri hanno bloccato l'accesso ai Navigli h… - LenaHansson130 : RT @ItaliaNEWS: Coronavirus Roma, folla e assembramenti: chiusure a San Lorenzo e Trastevere. Traffico in coda per arrivare al mare https:/… - settepale : RT @Open_gol: Aperitivo con assembramento nel penultimo giorno di zona gialla a Milano. I carabinieri hanno bloccato l'accesso ai Navigli h… -

... il tasso di positività nazionale salito al 6,3% secondo l'ultimo bollettinoe la ... Restano sospesi gli eventi che implichinoin spazi chiusi o all'aperto quando non è ...Tante persone anche lungo i Navigli, polemiche anche a Torino e Roma (LaPresse) Polemiche per glia Milano nell'ultimo weekend in zona gialla. In piazzale Archinto tante persone si sono soffermate per bere una birra e stare all'aria aperta prima delle nuove chiusure ma c'è chi ne ha ...Ultimo fine settimana in giallo per Milano, dove la movida non si ferma nonostante il timore per il Covid-19 e gli appelli alla prudenza del ... chiedendo l'intervento delle autorità. Assembramenti si ...Milano, musica e balli alla Darsena. L'ultimo weekend in giallo con diversi assembramenti in Lombardia. Il video.