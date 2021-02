Zona arancione da lunedì in Lombardia, Piemonte e Marche. Basilicata e Molise in rosso. Liguria zona gialla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Basilicata e Molise in zona rossa e altre tre regioni - Lombardia, Piemonte e Marche - che passano in arancione e vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 febbraio 2021)inrossa e altre tre regioni -- che passano ine vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono...

fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - bea_boffe : Non io che parlavo con il mio migliore amico della possibilità di festeggiare il suo compleanno insieme, ma da lune… - tartarugacinica : RT @IdeeXscrittori: #BONACCINI – Apriamo i ristoranti di sera. – Va bene. Prossima mossa? – Zona rossa. – Ma non è contraddittorio? – Ok. Z… -