L'eremita che le ha cambiato la vita, la rivelazione di Elisa Isoardi: senza televisione né gas... (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ufficiale, Elisa Isoardi parteciperà all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al via tra pochi giorni. Insomma, salperà davvero per l'Honduras, come ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera, in cui si è raccontata a tutto tondo (l'Isola dei Famosi inizierà circa a metà marzo, ma la partenza avviene diversi giorni prima). E la Isoardi, prima della partenza, ha scelto di tornare a casa, a Monterosso Grana, il paesino di origine, 500 anime sulle montagne piemontesi. "Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all'aria aperta - ricorda al Corsera -. Tutte cose che spero mi torneranno utili ora. Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura".

