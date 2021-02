Il primo ministro dell’Armenia ha accusato l’esercito di voler fare un colpo di stato contro di lui (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, ha accusato l’esercito di voler fare un colpo di stato contro di lui dopo che i militari avevano chiesto le sue dimissioni. Giovedì l’esercito aveva diffuso un comunicato chiedendo le dimissioni di Pashinyan a Leggi su ilpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il, Nikol Pashinyan, hadiundidi lui dopo che i militari avevano chiesto le sue dimissioni. Giovedìaveva diffuso un comunicato chiedendo le dimissioni di Pashinyan a

