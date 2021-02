Ciclismo | Remco Evenepoel torna ad allenarsi all’aperto Sarà al Giro d’Italia?

(Di sabato 20 febbraio 2021)ha ripreso ad. Il giovane belga, che qualche giorno fa aveva ricevuto il via libera dopo lo stop di tre settimane impostogli per alcuni problemi fisici, ha potuto fare un breve allenamento. A comunicarlo è stato lo stesso 21enne sui suoi canali social. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è rimasto fuori per una novantina di minutini, prima tappa di questa stagione, dove dovrebbe debuttare al. “Posso finalmente allenarmi di nuovo sulla strada– le parole di. Ho fatto un po’ di allenamento con i rulli questa mattina. Ora è il momento di uscire e sono super eccitato. Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento. Ho saltato, cantato e ballato tutta la mattina perché sono davvero ...

