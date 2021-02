Tv: Bill Gates ospite a 'Che tempo che fa' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Bill Gates sarà ospite di Fabio Fazio a “Che tempo Che Fa”, domenica 21 febbraio su Rai3, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e uscito in contemporanea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Per Bill Gates si tratta di un ritorno a "Che tempo Che Fa", dove era già stato ospite nel 2004. L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la Bill&Melinda Gates Foundation e lanciato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb. (Adnkronos) -saràdi Fabio Fazio a “CheChe Fa”, domenica 21 febbraio su Rai3, per un'intervista in esclusiva per la tv italiana a pochi giorni dall'uscita del suo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani”, pubblicato in Italia da La nave di Teseo e uscito in conranea mondiale il 16 febbraio in oltre 35 Paesi. Persi tratta di un ritorno a "CheChe Fa", dove era già statonel 2004. L'imprenditore e filantropo americano, dopo aver lasciato il vertice della Microsoft, da lui fondata nel 1975 con Paul Allen, ha fondato con la moglie Melinda la&MelindaFoundation e lanciato il ...

