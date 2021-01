Consultazioni, De Petris: 'Crisi irresponsabile, abbiamo indicato Conte' (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'abbiamo esposto al presidente tutte le nostre preoccupazioni di fronte a una Crisi, che si è aperta in modo grave e irresponsabile, e con molta chiarezza abbiamo esposto l'indicazione del presidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'esposto al presidente tutte le nostre preoccupazioni di fronte a una, che si è aperta in modo grave e, e con molta chiarezzaesposto l'indicazione del presidente ...

fasulo_antonio : De Petris (Leu-Misto): 'Avanti con #Conte, con Renzi confronto ma non alla sua mercè' #ConteTer #consultazioni - frances18008072 : RT @MediasetTgcom24: Consultazioni, De Petris: 'Crisi irresponsabile, abbiamo indicato Conte' #consultazioni - ItaliaOggi : Crisi, al via le consultazioni politiche. De Petris: Iv inaffidabile. Bonino: no a Conte - Affaritaliani : Consultazioni, De Petris: 'Andare avanti con Conte' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Consultazioni, De Petris: 'Crisi irresponsabile, abbiamo indicato Conte' #consultazioni -