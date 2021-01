Energie innovabili, truffa da 143 milioni tra arresti e perquisizioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maxi-truffa nelle Energie rinnovabili, frodi su 143 milioni di contributi statali. Undici misure cautelari Operazione della Guardia di Finanza nel settore delle Energie rinnovabili. Scoperta una maxi truffa da 143 milioni di euro di contributi pubblici. Undici le misure cautelari che comprendono sei persone agli arresti domiciliari e cinque con obbligo di firma. L’operazione è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Maxi-nelle, frodi su 143di contributi statali. Undici misure cautelari Operazione della Guardia di Finanza nel settore delle. Scoperta una maxida 143di euro di contributi pubblici. Undici le misure cautelari che comprendono sei persone aglidomiciliari e cinque con obbligo di firma. L’operazione è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

