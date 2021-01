Media stranieri divisi sulla crisi italiana (Di martedì 26 gennaio 2021) Secchi e privi di commenti i pezzi delle testate russe vicine al Cremlino, come ' Sputnik ' e ' Russia Today ', mentre i Media espressione del Partito Comunista Cinese, come il ' Global Times ' e l'... Leggi su metronews (Di martedì 26 gennaio 2021) Secchi e privi di commenti i pezzi delle testate russe vicine al Cremlino, come ' Sputnik ' e ' Russia Today ', mentre iespressione del Partito Comunista Cinese, come il ' Global Times ' e l'...

Com'è la crisi italiana vista dai giornali stranieri? II 'Guardian', spiega che le dimissioni di Giuseppe Conte sono una "mossa tattica" che renderà più stabile un suo terzo esecutivo. Ma altre testat ...

Tutti convocatiLa Cina sta naturalizzando calciatori stranieri per cercare di qualificarsi ai mondiali del 2022

Il progetto ideato da Chen Xuyuan, il capo della Federazione calcistica cinese, mira a risollevare i risultati della nazionale (non all’altezza delle aspirazioni del partito). Una mossa strategica che ...

