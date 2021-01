Juventus, Buffon è stato deferito dal Tribunale Federale Nazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie in casa Juventus, il portiere Buffon è stato deferito dal Tribunale Federale Nazionale. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna che ha permesso di accorciare le distanze dalla vetta della classifica occupata dal Milan, adesso la squadra sta lavorando per preparando la sfida di Coppa Italia contro la Spal, l’obiettivo è quella di superare il turno. Juventus, deferito Buffon Nel frattempo il portiere Gigi Buffon è stato deferito. L’estremo difensore è stato deferito dal Tribunale Nazionale Federale per la frase blasfema ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie in casa, il portieredal. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna che ha permesso di accorciare le distanze dalla vetta della classifica occupata dal Milan, adesso la squadra sta lavorando per preparando la sfida di Coppa Italia contro la Spal, l’obiettivo è quella di superare il turno.Nel frattempo il portiere Gigi. L’estremo difensore èdalper la frase blasfema ...

Gianluigi Buffon è stato deferito dalla Procura della Figc in merito al procedimento disciplinare aperto dopo l'espressione blasfema pronunciata durante la partita Parma-Juventus. Il portiere ...

