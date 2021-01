Dopo aver fatto cadere il governo, in piena pandemia, Renzi è volato in Arabia Saudita per una conferenza (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte questa mattina è salito al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che, se non ha colto di sorpresa tutti, ha certamente trovato impreparato almeno il senatore Matteo Renzi. Secondo quanto riporta il quotidiano Domani, in un articolo esclusivo, il senatore di Scandicci ha dovuto abbandonare di gran lena un’importante conferenza alla quale stava partecipando in Arabia Saudita per prendere parte alle consultazioni causate dalla crisi che lui stesso ha provocato. Come scrive il giornalista Emiliano Fittipaldi, autore dello scoop, il leader di Italia Viva aveva avvertiti i suoi fedelissimi tre giorni fa: “Sto tutta la settimana fuori per cose importanti, torno solo al volo se bisogna votare la relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede”. Renzi avrebbe abbandonato Riad ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte questa mattina è salito al Quirinale e ha rassegnato le dimissioni. Un gesto che, se non ha colto di sorpresa tutti, ha certamente trovato impreparato almeno il senatore Matteo. Secondo quanto riporta il quotidiano Domani, in un articolo esclusivo, il senatore di Scandicci ha dovuto abbandonare di gran lena un’importantealla quale stava partecipando inper prendere parte alle consultazioni causate dalla crisi che lui stesso ha provocato. Come scrive il giornalista Emiliano Fittipaldi, autore dello scoop, il leader di Italia Viva aveva avvertiti i suoi fedelissimi tre giorni fa: “Sto tutta la settimana fuori per cose importanti, torno solo al volo se bisogna votare la relazione sulla giustizia di Alfonso Bonafede”.avrebbe abbandonato Riad ...

triomedusa : Il Trio Medusa a TPI dopo aver vinto la causa contro gli hater: “Per noi è una battaglia di principio” - AlbertoBagnai : Credo in unam scientiam: - poliziadistato : Rimini #Poliziadifrontiera arresta un uomo per truffa sulle vendite di cuccioli online. I clienti attirati con annu… - trabs62 : @ale_antonelli75 A essere troppo buoni si passa per coglioni dopo, così diceva mia nonna. La responsabilità ce l’ha… - barbero_1979 : RT @carloalberto: Dopo aver fatto perdere al Paese (altri) dieci giorni nel tentativo di galleggiare, il Conte II stamattina toglie il dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver Anne Hathaway ha spiegato perché non era felice dopo aver vinto l'Oscar MTV.IT Atletica paralimpica: tutti i risultati dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona

ROMA - Primo acuto in carriera per Ambra Sabatini. Dopo aver vinto l’argento nel salto in lungo e il bronzo nei 100 metri ai Campionati Assoluti di Jesolo nonché l’argento nei 100 metri ai Campionati ...

Dopo il divorzio dalla piccola Unione i vigili restano senz’auto di servizio

Per la Municipale Terricciola punta a restare autonomo mentre Chianni con un solo agente chiede aiuto a Casciana ...

ROMA - Primo acuto in carriera per Ambra Sabatini. Dopo aver vinto l’argento nel salto in lungo e il bronzo nei 100 metri ai Campionati Assoluti di Jesolo nonché l’argento nei 100 metri ai Campionati ...Per la Municipale Terricciola punta a restare autonomo mentre Chianni con un solo agente chiede aiuto a Casciana ...