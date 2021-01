Università, Manfredi: “In arrivo la proroga dell’anno accademico” (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Di solito l’anno accademico si conclude il 31 marzo, ma “per venire incontro ai ragazzi ed evitare che ci siano costi aggiuntivi, con grande probabilità prorogheremo l’anno accademico a giugno. Così ci si potrà laureare fino a giugno senza doversi riscrivere all’università”. Lo ha annunciato il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, intervenuto in diretta questa mattina su Rai Radio1. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Di solito l’anno accademico si conclude il 31 marzo, ma “per venire incontro ai ragazzi ed evitare che ci siano costi aggiuntivi, con grande probabilità prorogheremo l’anno accademico a giugno. Così ci si potrà laureare fino a giugno senza doversi riscrivere all’università”. Lo ha annunciato il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, intervenuto in diretta questa mattina su Rai Radio1.

