‘Fantamorto’ spopola online | vince anche chi indovina vip che prenderà il Covid

(Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Tutti conoscono il ‘Fantacalcio’, forse pochi il ‘Fantamorto’, il gioco online in cui vince chi indovina la prossima celebrità che passerà a miglior vita. Ma non solo: da quest’anno gli organizzatori, la fantomatica Associazione italiana Fantamorto (Aifm), hanno inserito il ‘bonus pandemia’, cioè la possibilità di guadagnare punti in classifica se si indovina il vip che sarà contagiato dal Covid.