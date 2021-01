Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) I dati del ministero della Salute del 25 gennaio sulla base di 143.116 tamponi elaborati. Tasso di positività al 5,98% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Idel ministero della Salute del 25 gennaio sulla base di 143.116 tamponi elaborati. Tasso di positività al 5,98%

News24_it : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti - folucar : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti - PMicarelli : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti - positanonews : Coronavirus, un cittadino guarito ed un nuovo positivo ad Agerola negli ultimi quattro giorni - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati: in Italia 8.561 nuovi casi e 420 morti -