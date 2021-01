‘Domenica Live’, arriva il faccia a faccia tra Mario Ermito, Francesca Cipriani e Giacomo Urtis (che lancia una stoccata all’attore!) (Di domenica 24 gennaio 2021) Sembra che durante la puntata di oggi di Domenica Live si sia messo un punto ai chiacchiericci sul presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Mario Ermito e Giacomo Urtis. Non appena i due erano usciti dalla casa infatti era stato tutto un rincorrersi di voci e rumor che volevano i due concorrenti molto vicini. A gettare benzina sul fuoco confermando un incontro tra i due a casa di Urtis era stata poi Francesca Cipriani durante un’ospitata in radio proprio insieme a Giacomo. Quest’ultimo aveva subito però smorzato i toni, precisando: “Lo sai com’è la Cipriani, lei scherza“. E che si trattasse di uno scherzo lo ha confermato anche la bionda ex gieffina nel salotto di Barbara D’Urso questo pomeriggio. Durante il ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 gennaio 2021) Sembra che durante la puntata di oggi di Domenica Live si sia messo un punto ai chiacchiericci sul presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Non appena i due erano usciti dalla casa infatti era stato tutto un rincorrersi di voci e rumor che volevano i due concorrenti molto vicini. A gettare benzina sul fuoco confermando un incontro tra i due a casa diera stata poidurante un’ospitata in radio proprio insieme a. Quest’ultimo aveva subito però smorzato i toni, precisando: “Lo sai com’è la, lei scherza“. E che si trattasse di uno scherzo lo ha confermato anche la bionda ex gieffina nel salotto di Barbara D’Urso questo pomeriggio. Durante il ...

juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? #Buongiorno da #Venezia dalla Riva de l'Ogio. Un approfondimento sulla sua storia è disponi… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Abbiamo tanta voglia di voltare pagina, con tanta determinazione per portarci a casa questo tro… - flavia_marzano : RT @netnewsmaker: ??????@backlinkcamp è il #barcamp permanente che si tiene 2 volte al mese, la domenica pomeriggio. ??'Escape from WhatsApp'… - _bofonchia : RT @MellyTzn: #tzvip ho visto il video di domenica live... purtroppo da qua alla fine solo dinamiche esterne per tutti ?? Gli autori le fan… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Domenica Live’ SNAI – Supercoppa: pronostico Juve ma nelle finali il Napoli è quasi un tabù Fortune Italia