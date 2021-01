Vaccini | Conte | “Iniziative legali contro ritardi | gravi violazioni contrattuali” L’annuncio di Arcuri | “Da lunedì tre azioni contro Pfizer”

(Di sabato 23 gennaio 2021) “Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici deianti-Covid sono preoccupanti”, inizia con queste parole il post pubblicato dal presidente del Consiglio Giuseppesul suo profilo Facebook. “Dapprima-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrper assicurare il richiamo alle persone già vaccinate. Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre ...

petergomezblog : Vaccini, Conte: “Iniziative legali contro i ritardi, gravi violazioni contrattuali. Italia rischia di avere 3,4 mil… - MediasetTgcom24 : Covid, Conte: 'Preoccupanti notizie dalle aziende produttrici dei vaccini' - Agenzia_Ansa : Il premier Giuseppe Conte interviene sull'annunciata riduzione delle consegne di #AstraZeneca: 'Ricorreremo contro… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Vaccini #Covid, #Conte:“Gravi violazioni di #Pfizer ed #AstraZeneca' ?? - Fabme0801 : RT @italianfirst2: Vaccini, Conte: 'Confermato il taglio di Astrazeneca, faremo causa anche a loro'. In Italia 3,5 milioni anziché 8 ?? IL P… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Conte

“Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti. Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei dell ...Sono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia in 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.455.185.L'incremento delle vittime, invece, è di 488,che porta il numero complessivo a oltre 85mila ...