Salerno | ambulatorio per le gravidanze a rischio presso la Clinica del Sole

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nascela Casa di Cura “Villa del” di, l’di “Gravidanza a”. Ad attivarlo il ginecologo Raffaele Petta per il quale la struttura offrirà una risposta a un fenomeno che rappresenta oltre il 20% di tutte leed ha come finalità l’identificazione, il monitoraggio di esse con le più moderne tecnologie. Le attività saranno eseguite in partnership con il Reparto di Ostetricia diretto dalla dr.ssa Malzoni ed il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal dr. Izzo dellaMalzoni di Avellino. È già possibile effettuare prenotazioni telefonando o inviando sms precisando che si tratta di GAR (Gravidanza a) al numero 3401574562 o mail ...