Non è Bill Gates ad essersi vaccinato, non lo farà fare neanche ai figli: l'ultima bufala negazionista (Di domenica 24 gennaio 2021) Quello della foto diventa virale in queste ore non è Bill Gates e, di conseguenza, non è stato lui a sottoporsi al vaccino contro il Covid. Questa una delle tesi portate avanti dai no vax e dai negazionisti del Covid, nel tentativo di smontare il caso e convincere le persone a non credere a questa storia. Del resto, si porta avanti in questo frangente anche la teoria secondo la quale lui in primis considererebbe non sicuro il prodotto (altra bufala da noi analizzata). Oltre al fatto che, per le stesse ragioni, non consentirà ai suoi figli di farlo. Tutte le bufale dopo lo scatto di Bill Gates vaccinato contro il Covid Andiamo per gradi e analizziamo alcune leggende metropolitane. Ieri, ad esempio, Sputnik ha pubblicato sui propri canali Facebook la notizia ...

