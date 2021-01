Come stanno Cochran-Siegle e Kryenbuehl. L’americano spera nei Mondiali di sci, stagione finita per lo svizzero (Di sabato 23 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile perde purtroppo (momentaneamente) altri due protagonisti per infortunio in seguito alla prima discesa libera del weekend di Kitzbuhel. Ryan Cochran-Siegle e Urs Kryenbuehl sono stati infatti autori di due cadute estremamente spettacolari con alcune inevitabili conseguenze dal punto di vista fisico. L’americano, grande rivelazione di questo avvio di 2021 nelle prove veloci, potrebbe comunque ancora sperare nella partecipazione ai prossimi Mondiali di Cortina d’Ampezzo (8-21 febbraio), mentre è già finita di fatto la stagione agonistica dell’elvetico. Tra i due, Kryenbuehl ha avuto dunque decisamente la peggio. L’emergente discesista svizzero classe 1994, trasportato in ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile perde purtroppo (momentaneamente) altri due protagonisti per infortunio in seguito alla prima discesa libera del weekend di Kitzbuhel. Ryane Urssono stati infatti autori di due cadute estremamente spettacolari con alcune inevitabili conseguenze dal punto di vista fisico., grande rivelazione di questo avvio di 2021 nelle prove veloci, potrebbe comunque ancorare nella partecipazione ai prossimidi Cortina d’Ampezzo (8-21 febbraio), mentre è giàdi fatto laagonistica dell’elvetico. Tra i due,ha avuto dunque decisamente la peggio. L’emergente discesistaclasse 1994, trasportato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Come stanno Come stanno Kryenbuehl e Cochran-Siegle: stagione finita per l'elvetico, frattura cervicale per lo statunitense NEVEITALIA.IT Crociere, per la prima volta è italiano il presidente mondiale degli armatori

Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Cruises, guiderà la Clia. La Ceo: «È un leader visionario, beneficeremo enormemente delle sue intuizioni, in una fase in cui cerchiamo di superare gli i ...

“Le palestre sono state dimenticate: siamo servizio essenziale, non il superfluo”

«Ma noi esistiamo?». Palestre, centri fitness, istruttori e gestori si sentono invisibili «come fantasmi». Un mondo che chiede attenzione. Dalla Zerottanta, storica palestra di Asti, le parole di Gino ...

