Coppa del Mondo | Michela Moioli si prepara all’esordio | “Ho lavorato particolarmente sulla partenza”

L'ultima vittoria in Coppa del Mondo appare ormai un ricordo sbiadito nella memoria di Michela Moioli. Il successo ottenuto sulle nevi di Veyssonaz ha segnato probabilmente l'inizio di un dramma per la campionessa olimpica che, come migliaia di famiglie bergamasche, ha dovuto combattere con un nemico invisibile chiamato Coronavirus. A distanza di quasi un anno dall'ultima uscita, la 25enne di Alzano Lombardo avrà modo di tornare a sfidare le proprie avversarie dopo le numerose cancellazioni che hanno caratterizzato la stagione invernale. "Passare questo mese in cui avremmo dovuto gareggiare senza alcun impegno agonistico ma solamente ad allenarsi è stata veramente una dura prova, soprattutto pensando a quanto è accaduto nell'ultimo anno – ha spiegato la portacolori dell'Esercito ai microfoni della FISI -. Mantenere ...

