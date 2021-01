Europei scettici su Usa. Il sondaggio di Ecfr (da leggere) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La maggior parte degli Europei festeggia la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi a novembre, ma non certo che ciò possa aiutare l’America a tornare faro del mondo. È quanto emerge da un sondaggio dello European Council on Foreign Relations sulla “crisi della potenza americana”. Negli 11 Paesi oggetto del sondaggio, il 53% degli intervistati ritiene che la vittoria di Biden sia una notizia positiva per il loro Paese e il 57% che sia vantaggiosa per l’Unione europea. Anche in Ungheria e Polonia, le cui popolazioni sono state tra le più favorevoli a Donald Trump in Europa, la maggioranza sostiene che la sua sconfitta elettorale sia un bene per i loro Paesi. Tuttavia, molti temono che l’elettorato americano possa votare per un altro Trump tra quattro anni. Il 32% degli intervistati concorda sul fatto che, dopo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La maggior parte deglifesteggia la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi a novembre, ma non certo che ciò possa aiutare l’America a tornare faro del mondo. È quanto emerge da undello European Council on Foreign Relations sulla “crisi della potenza americana”. Negli 11 Paesi oggetto del, il 53% degli intervistati ritiene che la vittoria di Biden sia una notizia positiva per il loro Paese e il 57% che sia vantaggiosa per l’Unione europea. Anche in Ungheria e Polonia, le cui popolazioni sono state tra le più favorevoli a Donald Trump in Europa, la maggioranza sostiene che la sua sconfitta elettorale sia un bene per i loro Paesi. Tuttavia, molti temono che l’elettorato americano possa votare per un altro Trump tra quattro anni. Il 32% degli intervistati concorda sul fatto che, dopo ...

