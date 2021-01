Conte, Di Maio, Renzi e Casalino davanti al Copasir (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andranno davanti al Copasir Conte, Di Maio, Renzi e Casalino. Per tre vicende diverse. In relazione al dossier ‘Pescatori - Libia’, sia per le attività svolte sia per le modalità operative e di sicurezza adottate, il comitato intende audire il presidente del consiglio, il ministro degli Esteri, il direttore dell’Aise e del capo ufficio stampa di palazzo chigi e portavoce del presidente del consiglio ing. Casalino”. Il Comitato ha anche chiesto l’audizione del senatore Matteo Renzi “al fine di arricchirsi di ulteriori ed eventuali notizie relative alla vicenda riguardante la visita nel 2019 del procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr”. Quanto a Casalino, in una nota, si precisa che ne è stata chiesta l’audizione “in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrannoal, Di. Per tre vicende diverse. In relazione al dossier ‘Pescatori - Libia’, sia per le attività svolte sia per le modalità operative e di sicurezza adottate, il comitato intende audire il presidente del consiglio, il ministro degli Esteri, il direttore dell’Aise e del capo ufficio stampa di palazzo chigi e portavoce del presidente del consiglio ing.”. Il Comitato ha anche chiesto l’audizione del senatore Matteo“al fine di arricchirsi di ulteriori ed eventuali notizie relative alla vicenda riguardante la visita nel 2019 del procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr”. Quanto a, in una nota, si precisa che ne è stata chiesta l’audizione “in ...

Il comitato vuole ascoltare il premier e il ministro degli Esteri sulla vicenda dei pescatori in Libia. Chiesta convocazione Renzi sul Russiagate.

