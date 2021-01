Andrea Roncato: chi è la moglie Nicole Moscariello, 20 anni più giovane. L’amore dopo Stefania Orlando (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Roncato, non solo il successo professionale nella sua vita. L’attore comico ha dichiarato in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera di aver contato nella sua vita circa 500 donne. Un record da vero e proprio latin lover, che Roncato ha chiuso in bellezza grazie alla donna che ha saputo conquistare il suo cuore fino ad oggi. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla seconda moglie di Andrea. dopo la tanto discussa relazione con la pornostar Moana Pozzi, che l’attore ha conosciuto sul set de I Pompieri, nel 1997 Roncato sposa Stefania Orlando, 19 anni più giovane di lui. Ma la relazione naufraga a causa dei problemi con la droga, un vortice in cui l’attore è caduto per poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021), non solo il successo professionale nella sua vita. L’attore comico ha dichiarato in una vecchia intervista rilasciata al Corriere della Sera di aver contato nella sua vita circa 500 donne. Un record da vero e proprio latin lover, cheha chiuso in bellezza grazie alla donna che ha saputo conquistare il suo cuore fino ad oggi. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla secondadila tanto discussa relazione con la pornostar Moana Pozzi, che l’attore ha conosciuto sul set de I Pompieri, nel 1997sposa, 19piùdi lui. Ma la relazione naufraga a causa dei problemi con la droga, un vortice in cui l’attore è caduto per poi ...

blogtivvu : Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando, GF Vip e concorrenti: “A Verissimo mentivo, è l’ora della verità!”… - EnomisM1 : #GFVIP Le dichiarazioni di Andrea Roncato, tramite commenti pubblici e in direct su Instagram, sono raggelanti. Un… - JoMarch__ : Andrea Roncato in un post ha offesso sia Stefy che Dayane e Giulia. Non ho parole.#gfvip - lisamassaia : #gfvip Signorini “Stefania vuoi dire qualcosa ad Andrea Roncato che ci sta sicuramente guardando?” Roncato: - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AndreaRoncato rincara la dose contro #StefaniaOrlando: “Quando avevo bisogno per la droga se ne andò”… -