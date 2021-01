Catania, Tacopina firma preliminare per l’acquisto. Ferraù: “Serie A in quattro anni” (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, la fumata bianca.Alle ore 19.05, negli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, Joe Tacopina e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio Catania."Tale accordo, secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell'esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club - si legge sul sito ufficiale del club etneo -. Le sigle, apposte in presenza del Sindaco Salvo Pogliese, certificano e coronano i meriti acquisiti dalle parti contrattuali in termini di assoluto impegno finalizzato ad approntare solide basi per lo sviluppo di progetti ambiziosi relativi al futuro del Calcio Catania. Una doverosa ... Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, la fumata bianca.Alle ore 19.05, negli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, Joee Giovhanno siglato il contrattoper l'acquisizione del 100% delle quote azionarie del Calcio."Tale accordo, secondo clausola, darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell'esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club - si legge sul sito ufficiale del club etneo -. Le sigle, apposte in presenza del Sindaco Salvo Pogliese, certificano e coronano i meriti acquisiti dalle parti contrattuali in termini di assoluto impegno finalizzato ad approntare solide basi per lo sviluppo di progetti ambiziosi relativi al futuro del Calcio. Una doverosa ...

