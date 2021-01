Uganda: presidenziali, Museveni verso la riconferma (Di sabato 16 gennaio 2021) KAMPALA, 16 GEN - Il presidente uscente dell'Uganda, Yoweri Museveni, sembra essere in dirittura d'arrivo per il suo sesto mandato con il 58,8% dei voti ottenuti alle elezioni di giovedì rispetto al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 16 gennaio 2021) KAMPALA, 16 GEN - Il presidente uscente dell', Yoweri, sembra essere in dirittura d'arrivo per il suo sesto mandato con il 58,8% dei voti ottenuti alle elezioni di giovedì rispetto al ...

sardanews : Uganda: presidenziali, Museveni verso la riconferma - MoliPietro : Presidenziali in Uganda: Museveni avanti, Wine contesta - laboescapes : RT @JLTouadi: Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la #Tunisia 1… - RadioRadicale : RT @JLTouadi: Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la #Tunisia 1… - JLTouadi : Tra poco in onda, alle 11.30 circa, su @RadioRadicale la #RassegnaStampadelleafriche a cura di @JLTouadi. Oggi la… -