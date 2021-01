Rivaldo critica Zidane | “Gestisce male i giovani | ha punito Vinicius perché ha guardato il cellulare”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tra Barcellona e Real Madrid la rivalità c’è e ci sarà per sempre. Ed è per questo che unada un ex blaugrana risulta essere ancor più pungente. È, ex fuoriclasse del Barça, a puntare il dito contro Zinedinee la gestione deiin questa sua seconda esperienza da tecnico del Real. “Ho sempre detto che la chiave per gestire italenti è non mettere troppa pressione su di loro e penso che Koeman stia facendo bene, lasciando fare a Busquets, Messi e Jordi Alba. Merita rispetto per come sta lavorando.sta facendo l’opposto di quello che ha fatto all’inizio” ha affermato il brasiliano. “Prima impiegava stabilmente Valverde, Rodrygo o. Ho letto che lo scarso impiego dipotrebbe essere una punizione ...