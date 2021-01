Inter-Juventus, Platini incorona CR7: “Ronaldo il numero uno, una punta che pensa al gol. Messi? Diverso da Cristiano” (Di sabato 16 gennaio 2021) Michel Platini si proietta alla sfida di San Siro tra Inter e Juventus.Inter, Lautaro Martinez: “In nerazzurro sto bene, stiamo lavorando sul rinnovo. Messi? Giocare con lui è stato un sogno”L'ex campione bianconero ha provato a giocare in anteprima il derby d'Italia tornando anche indietro nel tempo. Le dichiarazioni di "Le Roi", nel corso dell'Intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', in merito anche al dualismo sempre vivo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo."Dove giocherei oggi io? E chi può dirlo? Ai miei tempi c’erano due centrocampisti difensivi, due ali, un centravanti e un regista come me. Già nel 4-4-2 non so dove sarei finito, forse seconda punta. Zidane a Madrid è stato schierato a sinistra perché ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Michelsi proietta alla sfida di San Siro tra, Lautaro Martinez: “In nerazzurro sto bene, stiamo lavorando sul rinnovo.? Giocare con lui è stato un sogno”L'ex campione bianconero ha provato a giocare in anteprima il derby d'Italia tornando anche indietro nel tempo. Le dichiarazioni di "Le Roi", nel corso dell'vista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', in merito anche al dualismo sempre vivo tra Lionel."Dove giocherei oggi io? E chi può dirlo? Ai miei tempi c’erano due centrocampisti difensivi, due ali, un centravanti e un regista come me. Già nel 4-4-2 non so dove sarei finito, forse seconda. Zidane a Madrid è stato schierato a sinistra perché ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - juventusfc : Derby d'Italia nel mirino! ???? ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? - bottadiculo_it : La nostra analisi della partita: - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: #InterJuve, domani ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in avanti. Chiesa recupera, McKennie in b… -