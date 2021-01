Giampaolo: “Questo pareggio crea grande difficoltà e sconforto, ma il Toro è migliorato” (Di sabato 16 gennaio 2021) Marco Giampaolo ha commentato così a Sky Sport il pareggio ottenuto contro lo Spezia: “Oggi siamo stati poco lucidi nella scelta delle giocate. Abbiamo avuto delle difficoltà, poi lo Spezia ha sprecato molto con l’uomo in meno. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorte, Questo pareggio crea difficoltà e sconforto. Nelle nostre corde non c’è quella di fare la partita, in genere siamo bravi a farla giocando sugli altri. Ma oggi in 11 contro 10 dovevamo fare qualcosa in più e lì siamo stati poco lucidi, è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio.La classifica è difficile, ma siamo migliorati rispetto all’inizio stagione. Era anche la quinta partita in meno di due settimane, dovevamo recuperare energie fisiche e mentali. Poi nell’ultimo quarto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Marcoha commentato così a Sky Sport ilottenuto contro lo Spezia: “Oggi siamo stati poco lucidi nella scelta delle giocate. Abbiamo avuto delle, poi lo Spezia ha sprecato molto con l’uomo in meno. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorte,. Nelle nostre corde non c’è quella di fare la partita, in genere siamo bravi a farla giocando sugli altri. Ma oggi in 11 contro 10 dovevamo fare qualcosa in più e lì siamo stati poco lucidi, è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio.La classifica è difficile, ma siamo migliorati rispetto all’inizio stagione. Era anche la quinta partita in meno di due settimane, dovevamo recuperare energie fisiche e mentali. Poi nell’ultimo quarto ...

