Caso Martina Rossi | imputati altri due giovani | i capi d’accusa

Si apre un altro ramo del processo relativo alla morte della giovane Martina Rossi: due ragazzi sono accusati di falsa testimonianza. Sono trascorsi 10 anni dalla morte della giovane Martina Rossi, la studentessa di vent'anni precipitata dal balcone di una stanza d'hotel a Palma di Majorca dove si trovava in vacanza. All'arrivo dei soccorsi la L'articolo proviene da YesLife.it.

Sono mesi cruciali per la vicenda giudiziaria legata a Martina. Proprio a giugno, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni,accusati di violenza sessuale di gruppo, a seguito della quale la giovane sarebb ...

